Gorakhpur News: विहिप गोरक्ष प्रांत में पांच लाख हिंदुओं को हितचिंतक बनाएगा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 22 Nov 2026 02:37 AM IST
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गोरखपुर। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) 22 नवंबर से 6 दिसंबर तक देशव्यापी हितचिंतक अभियान चलाएगा। इस अभियान के तहत पूरे देश में 5 करोड़ हिंदुओं को हितचिंतक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। विहिप गोरक्ष प्रांत ने अपने सभी 194 प्रखंडों में 5 लाख हिंदुओं को हितचिंतक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
विहिप के प्रांत संगठन मंत्री दीपेश ने बताया कि संगठन हर तीन वर्ष में हिंदू समाज के बीच हितचिंतक बनाने का अभियान चलाता है। हितचिंतकों के सहयोग से ही संगठन के विभिन्न कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियां और सेवा कार्य संचालित होते हैं। यह अभियान संगठन और समाज के बीच संपर्क, सहयोग और सहभागिता को मजबूत करने का एक माध्यम है।
गोरक्ष प्रांत में इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए 500 से अधिक अल्पकालिक विस्तारकों की एक टोली बनाई गई है। ये विस्तारक प्रांत के गांव-गांव और घर-घर जाकर समाज के लोगों से संपर्क करेंगे। विहिप के सभी प्रांत, विभाग, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
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विहिप के प्रांत संगठन मंत्री दीपेश ने बताया कि संगठन हर तीन वर्ष में हिंदू समाज के बीच हितचिंतक बनाने का अभियान चलाता है। हितचिंतकों के सहयोग से ही संगठन के विभिन्न कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियां और सेवा कार्य संचालित होते हैं। यह अभियान संगठन और समाज के बीच संपर्क, सहयोग और सहभागिता को मजबूत करने का एक माध्यम है।
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गोरक्ष प्रांत में इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए 500 से अधिक अल्पकालिक विस्तारकों की एक टोली बनाई गई है। ये विस्तारक प्रांत के गांव-गांव और घर-घर जाकर समाज के लोगों से संपर्क करेंगे। विहिप के सभी प्रांत, विभाग, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
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