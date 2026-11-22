विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

विहिप के प्रांत संगठन मंत्री दीपेश ने बताया कि संगठन हर तीन वर्ष में हिंदू समाज के बीच हितचिंतक बनाने का अभियान चलाता है। हितचिंतकों के सहयोग से ही संगठन के विभिन्न कार्यक्रम, सामाजिक गतिविधियां और सेवा कार्य संचालित होते हैं। यह अभियान संगठन और समाज के बीच संपर्क, सहयोग और सहभागिता को मजबूत करने का एक माध्यम है।गोरक्ष प्रांत में इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए 500 से अधिक अल्पकालिक विस्तारकों की एक टोली बनाई गई है। ये विस्तारक प्रांत के गांव-गांव और घर-घर जाकर समाज के लोगों से संपर्क करेंगे। विहिप के सभी प्रांत, विभाग, जिला और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता भी इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।