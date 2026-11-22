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गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां का अंतिम दर्शन करने के लिए शनिवार सुबह गोरखपुर से कैबिनेट मंत्री, सांसद-विधायक भी हरिद्वार पहुंचे। शवयात्रा में शामिल हुए और शाेक संवेदना व्यक्त की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद, सांसद रवि किशन शुक्ल, बांसगांव के विधायक डॉ कमलेश पासवान, कालीबाड़ी के महंत रवींद्र दास सुबह ही पहुंच गए। उन्होंने मुख्यमंत्री की मां के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभी नेता अंतिम यात्रा में शामिल हुए। गोरखपुर से जाने वालों में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता समीर सिंह, भरोहिया के ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह, जिला पंचायत सदस्य माया शंकर शुक्ला, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बंधू उपेंद्र नाथ सिंह, अमित सिंह मोनू सहित कई नेता शामिल हैं।