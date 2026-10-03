संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे फरियादी

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गोरखपुर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार, एसपी सिटी निमिष पाटिल, सीओ कैंट अरुण कुमार एस और सीओ कोतवाली ओमकार दत्त तिवारी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को शिकायतों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए।

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