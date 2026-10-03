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एसडीएम और सीओ ने समाधान दिवस में सुनी फरियादियों की समस्या

Rohit Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 12:55 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 12:55 PM IST







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चौरी चौरा तहसील परिसर में शनिवार को संपूर्ण सावधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम रवि कुमार सिंह और सीओ कुंदन सिंह ने फरियादियों की समस्याओं को सुना और निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान सबसे अधिक मामले राजस्व विभाग से संबंधित थे। ... और पढ़ें

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