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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Body of youth who drowned in Gorakhpur's Bhauvapar dam found after 15 hours.

गोरखपुर न्यूज: राप्ती नदी में मछली पकड़ते समय हादसा, 18 साल के अंश की मौत;15 घंटे बाद मिला शव

Sat, 03 Oct 2026 12:23 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Published by: Rohit Singh Updated Sat, 03 Oct 2026 12:23 PM IST
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Body of youth who drowned in Gorakhpur's Bhauvapar dam found after 15 hours.
मृतक युवक की फाइल फोटो और बांध के पास जुटी भीड़ - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

बेलीपार थाना क्षेत्र के भौवापार बांध के अंदर राप्ती नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबे युवक का शव शनिवार सुबह करीब 10:45 बजे मिल गया। बताया जा रहा है कि भौवापार निवासी अंश निषाद (18) पुत्र उत्तम निषाद शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अपने दो साथियों के साथ मछली पकड़ रहा था, तभी गहरे पानी में डूब गया था।

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साथी सिद्धांत निषाद ने जान पर खेलकर एक युवक निवेश निषाद को बचा लिया था। सूचना पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने रात भर तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। शनिवार सुबह NDRF की टीम ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया।
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