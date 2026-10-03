गोरखपुर न्यूज: राप्ती नदी में मछली पकड़ते समय हादसा, 18 साल के अंश की मौत;15 घंटे बाद मिला शव

बेलीपार थाना क्षेत्र के भौवापार बांध के अंदर राप्ती नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबे युवक का शव शनिवार सुबह करीब 10:45 बजे मिल गया। बताया जा रहा है कि भौवापार निवासी अंश निषाद (18) पुत्र उत्तम निषाद शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अपने दो साथियों के साथ मछली पकड़ रहा था, तभी गहरे पानी में डूब गया था।

विज्ञापन