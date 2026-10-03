डूबे युवक का शव 15 घंटे बाद मिला, NDRF ने 5 घंटे में निकाला

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बेलीपार थाना क्षेत्र के भौवापार बांध के अंदर राप्ती नदी में मछली पकड़ने के दौरान डूबे युवक का शव शनिवार सुबह करीब 10:45 बजे मिल गया। बताया जा रहा है कि भौवापार निवासी अंश निषाद (18) पुत्र उत्तम निषाद शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे अपने दो साथियों के साथ मछली पकड़ रहा था, तभी गहरे पानी में डूब गया था। साथी सिद्धांत निषाद ने जान पर खेलकर एक युवक निवेश निषाद को बचा लिया था। सूचना पर पहुंची बेलीपार पुलिस ने रात भर तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। शनिवार सुबह NDRF की टीम ने करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को नदी से बाहर निकाला।

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