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सरदार पटेल जयंती: भाजपाइयों ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, लगाए जयकारे

अनुराग रंजन

Updated Sat, 31 Oct 2026 04:40 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 04:40 PM IST







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सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गोलघर स्थित काली मंदिर के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जयघोष कर सरदार पटेल के योगदान को याद किया। ... और पढ़ें

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