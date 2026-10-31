गोरखपुर: राष्ट्रीय एकता दिवस पर रक्तदान शिविर, डॉक्टरों समेत लोगों ने किया रक्तदान

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अमर उजाला फाउंडेशन और इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में आयोजित शिविर में डॉ. नीती पांडेय और शतानंद धर द्विवेदी समेत अन्य लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तकोष प्रभारी डॉ. प्रशांत अस्थाना, सभापति शिवेंद्र विक्रम सिंह और ज्ञानेंद्र ओझा सहित कई लोग मौजूद रहे।

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