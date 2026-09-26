दो साल पहले हुई थी शादी: 28 वर्षीय विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

पनियरा थाना क्षेत्र के खैंचा ग्राम पंचायत में शुक्रवार शाम एक 28 वर्षीय महिला का शव उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उसका शव कमरे में पंखे से दुपट्टे के फंदे से लटकता पाया गया। पुलिस ने शनिवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ सदर ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ की।

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मृतका का नाम पंकज लता था और उसकी शादी दो साल पहले हुई थी। उसका मायका गोरखपुर जनपद के हरपुर में है। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल के लोग पंकज लता को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने पंकज लता की हत्या की आशंका जाहिर की है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ चल रही है। इस मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।