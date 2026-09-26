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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Body of newlywed woman found hanging in Maharajganj; family alleges murder.

दो साल पहले हुई थी शादी: 28 वर्षीय विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

Sat, 26 Sep 2026 12:40 PM IST
Rohit Singh संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: Rohit Singh Updated Sat, 26 Sep 2026 12:40 PM IST
सार

पनियरा थाना क्षेत्र के खैंचा ग्राम पंचायत में शुक्रवार शाम 28 वर्षीय महिला का शव ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में पंखे से दुपट्टे के फंदे पर लटका मिला। मृतका की पहचान पंकज लता के रूप में हुई, जिसकी शादी दो साल पहले हुई थी और मायका गोरखपुर के हरपुर में है।

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Body of newlywed woman found hanging in Maharajganj; family alleges murder.
मृतका की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पनियरा थाना क्षेत्र के खैंचा ग्राम पंचायत में शुक्रवार शाम एक 28 वर्षीय महिला का शव उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। उसका शव कमरे में पंखे से दुपट्टे के फंदे से लटकता पाया गया। पुलिस ने शनिवार सुबह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ सदर ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ की।

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मृतका का नाम पंकज लता था और उसकी शादी दो साल पहले हुई थी। उसका मायका गोरखपुर जनपद के हरपुर में है। मायके वालों ने आरोप लगाया है कि ससुराल के लोग पंकज लता को प्रताड़ित करते थे। उन्होंने पंकज लता की हत्या की आशंका जाहिर की है। थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोगों से पूछताछ चल रही है। इस मामले में अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है।

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