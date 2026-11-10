महराजगंज: मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक को लोहे की रॉड से पीटा, चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज; देखें वीडियो

जौड़ा खुर्द निवासी इंद्रकेश पुत्र अशोक घटही मां के स्थान पर स्थापित मूर्ति के विसर्जन में शामिल होने गया था। इसी दौरान नगर पंचायत पनियरा के धगरहवां टोले से भी लोग मूर्ति विसर्जन के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि इसी बीच नगर पंचायत पनियरा निवासी सन्नी गुप्ता अपने कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और इंद्रकेश पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।