दिल्ली में युवती ने सगे मौसा को उतारा मौत के घाट

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दिल्ली में पेशे से शिक्षिका एक युवती सिमरन ने अपने प्रेमी के साथ ऐशो-आराम की जिंदगी गुजारने के लिए अपने सगे मौसा को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वह 80 लाख रुपए लूटना चाहती थी लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने युवती औऱ उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिमरन के प्रेमी की तलाश जा रही है।

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