फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Young woman kills her maternal uncle in Delhi

दिल्ली में युवती ने सगे मौसा को उतारा मौत के घाट

Wed, 02 Sep 2026 11:11 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:11 PM IST
Young woman kills her maternal uncle in Delhi
दिल्ली में पेशे से शिक्षिका एक युवती सिमरन ने अपने प्रेमी के साथ ऐशो-आराम की जिंदगी गुजारने के लिए अपने सगे मौसा को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वह 80 लाख रुपए लूटना चाहती थी लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। पुलिस ने युवती औऱ उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। सिमरन के प्रेमी की तलाश जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मेरठ बंद का मिला-जुला असर, कहीं खुले तो कहीं बंद रहे बाजार; बारिश में छतरी लगाकर धरने पर बैठे व्यापारी, अधिकारियों ने की वार्ता

Meerut Shutdown Sees Mixed Response: Markets Open in Some Areas, Traders Protest in Rain
Meerut
02 Sep 2026

स्काउट गाइड प्रशिक्षण में सीखा तंबू निर्माण और गांठ के बधाने का हुनर

Skills of tent pitching and knot-tying learned during Scout and Guide training.
Sant Kabir Nagar
02 Sep 2026

सहारनपुर: अखिलेश यादव बोले- मां गंगा बुलाए, तो गंगा एक्सप्रेस वे से मत जाना, इस पर सफर खतरनाक

Saharanpur: Akhilesh Yadav said—if Mother Ganga calls, do not travel via the Ganga Expressway; it was built through corruption.
Saharanpur
02 Sep 2026

कनीना श्रीकृष्ण गौशाला में धूमधाम से मनाया श्रीकृष्ण जन्म महोत्सव

Shri Krishna Janmotsav celebrated with great enthusiasm at Kanina's Shri Krishna Gaushala.
Mahendragarh/Narnaul
02 Sep 2026

नारनौल उपायुक्त के निजी अस्पताल संचालकों को निर्देश, सड़क हादसे में घायल का तुरंत शुरू करें उपचार

Narnaul Deputy Commissioner directs private hospital operators to immediately begin treatment for road accident victims.
Mahendragarh/Narnaul
02 Sep 2026
विज्ञापन

महेंद्रगढ़ में सफाई व दमकल कर्मचारियों ने सरकारी आदेशों की प्रतियां जलाकर जताया विरोध

Sanitation and fire department employees in Mahendragarh protested by burning copies of government orders.
Mahendragarh/Narnaul
02 Sep 2026

यमुनानगर भाजपा कार्यालय के घेराव पर पुलिस कार्रवाई, कई कांग्रेसी हिरासत में लिए

Police take action during the gherao of the Yamunanagar BJP office; several Congress members detained.
Yamuna Nagar
02 Sep 2026
विज्ञापन

नारनौल जिले में पांच साल में दोगुने हुए हाइपरटेंशन के मरीज, डायबिटीज के मामलों में भी बढ़ोतरी

Hypertension patients in Narnaul district have doubled in five years; rise in diabetes cases too.
Mahendragarh/Narnaul
02 Sep 2026

नारनौल में सड़क किनारे खड़े वाहनों से रास्ता संकरा, 35 फीट की सड़क 20 फीट में सिमटी

Roadside parked vehicles narrow the passage in Narnaul; 35-foot-wide road reduced to 20 feet.
Mahendragarh/Narnaul
02 Sep 2026

हिसार में पूर्व डिप्टी मेयर के साले को चाकू घोंपा, हमले से मचा हड़कंप

Former Deputy Mayor's brother-in-law stabbed in Hisar; attack sparks panic.
Hisar
02 Sep 2026

लखीमपुर खीरी: जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में छाई रौनक, मंदिरों में तैयारियां शुरू

Janmashtami celebrations bring cheer to markets in Lakhimpur kheri
Lakhimpur Kheri
02 Sep 2026

कानपुर: भीटी हवेली गांव में गिरा जर्जर मकान, मलबे की चपेट में आकर चार ग्रामीण घायल

Kanpur Dilapidated house collapses in Bhiti Haveli village four villagers injured after being struck by debris
Kanpur
02 Sep 2026

कानपुर के गुजैनी मायापुरम में पांडु नदी का तांडव, जलस्तर बढ़ने से 500 घर प्रभावित

Pandu River Wreaks Havoc in Kanpur Gujaini Mayapuram 500 Homes Affected by Rising Water Levels
Kanpur
02 Sep 2026

सहारनपुर: अखिलेश यादव बोले-दान घोटाले में छोटे कर्मचारियों को जेल भेजा, बड़े नाम बच गए

Saharanpur: Akhilesh Yadav says low-level employees were jailed in the donation scam, while big names got away.
Saharanpur
02 Sep 2026

ज्वालामुखी: महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को बताए सफल व्यवसाय के गुर

Jwalamukhi: Tricks of successful business told to women and self-help groups
Kangra
02 Sep 2026

छत्तीसगढ़: सरगुजा में सावन जैसी झड़ी, अंबिकापुर के कई इलाकों में घुसा पानी; घुनघुट्टा डैम के तीन गेट खुले

Rain has been lashing northern Chhattisgarh for three days, with water entering a posh colony in Ambikapur.
Ambikapur
02 Sep 2026

कोरबा: कटघोरा बाईपास में डीजल चोरों का धावा, चालक ने ट्रेलर से स्कॉर्पियो को मारी टक्कर; गाड़ी छोड़ भागे आरोपी

driver rams their Scorpio, gang flees leaving vehicle, CCTV captures incident, police seize Scorpio
Chhattisgarh
02 Sep 2026

VIDEO: शाहजहांपुर में पुलिस ने बरामद किए 151 मोबाइल फोन, लोगों को लौटाए

Police recovered 151 mobile phones in Shahjahanpur
Shahjahanpur
02 Sep 2026

गंगरेल में 96% से ज्यादा पानी: दो गेटों से छोड़ा जा रहा चार हजार क्यूसेक पानी; महानदी किनारे अलर्ट

Water levels rising in dams; 4,000 cusecs of water released from two gates of Gangrel Dam.
Chhattisgarh
02 Sep 2026

VIDEO: फिरोजाबाद-टूंडला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, मिनी रोडवेज बस और ट्रेलर की भीषण भिड़ंत, 18 यात्री घायल

Collision between mini bus and trailer on Firozabad-Tundla highway
Firozabad
02 Sep 2026

वीडियो : पालियों स्कूल में अंडर-14 खेलकूद प्रतियोगिता

Video: Under-14 sports competition in Paliyon School
Sirmour
02 Sep 2026

महुली पुलिस ने की रात्रि गश्त

Mahuli police conducted night patrols.
Sant Kabir Nagar
02 Sep 2026

गौरा बड़हरी में पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी की मौजूदगी में जन चौपाल

Public meeting in Gaura Badhari in the presence of former minister Satish Dwivedi.
Siddharthnagar
02 Sep 2026

VIDEO: राम मंदिर के पक्ष में कानूनी लड़ाई में अहम योगदान, मदन मोहन पांडे को ट्रस्ट में मिली जगह

VIDEO: राम मंदिर के पक्ष में कानूनी लड़ाई में अहम योगदान, मदन मोहन पांडे को ट्रस्ट में मिली जगह
Ayodhya
02 Sep 2026

वर्तमान में विपक्ष हताश और निराश: संजीव

Opposition is currently desperate and disappointed: Sanjeev
Sant Kabir Nagar
02 Sep 2026

VIDEO: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम का लोगो, वेबसाइट और पोर्टल लांच

VIDEO: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए निगम का लोगो, वेबसाइट और पोर्टल लांच
Gonda
02 Sep 2026

VIDEO: जातिवार जनगणना की मांग पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, अलग प्रावधान और जातियों को विशिष्ट कोड देने की मांग

VIDEO: जातिवार जनगणना की मांग पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू, अलग प्रावधान और जातियों को विशिष्ट कोड देने की मांग
Ambedkar Nagar
02 Sep 2026

VIDEO: लगातार बारिश से जलभराव, सई नदी उफान पर, जनजीवन प्रभावित

VIDEO: लगातार बारिश से जलभराव, सई नदी उफान पर, जनजीवन प्रभावित
Raebareli
02 Sep 2026

VIDEO: आटागाड़ रेंज की नर्सरी के पास 13 घंटे बाद खुला नौटी-कर्णप्रयाग स्टेट हाईवे

VIDEO: Nauti-Karnaprayag State Highway reopened after 13 hours near the Atagad Range nursery
Chamoli
02 Sep 2026

नंगल में बुलडोजर की मदद से हटाए गए अवैध खोखे

Illegal kiosks removed using bulldozers in Nangal.
Chandigarh-Punjab
02 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed