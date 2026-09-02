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सिमरन क्यों बनी मौसा की कातिल?: जिम मालिक प्रेमी और उसके साथियों संग इसलिए मारा, पहले था ये प्लान; पूरी कहानी
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Sharukh Khan
Updated Wed, 02 Sep 2026 01:04 PM IST
सार
दिल्ली में हुए राकेश खन्ना हत्याकांड में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी में बुजुर्ग की रिश्तेदार और उसके प्रेमी के साथ दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। 80 लाख रुपके ज्वेलरी के लालच में हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।
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delhi murder
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 3 इलाके में बुजुर्ग राकेश खन्ना की हत्या का सनसनीखेज मामला सुलझ गया है। रोहिणी डीसीपी और उनकी टीम ने इस हत्याकांड का खुलासा मात्र ढाई घंटे के भीतर कर दिया। पुलिस ने इस मामले में एक लड़की सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस वारदात को लूटपाट के इरादे से अंजाम दिया गया था।
मृतक राकेश खन्ना के परिवार की करीबी सिमरन ने अपने प्रेमी हिमांशु के साथ मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची थी। हिमांशु एक जिम का मालिक है। पुलिस ने सिमरन, उसके प्रेमी हिमांशु, जिम के ट्रेनर चिराग और एक अन्य आरोपी पारस को गिरफ्तार किया है।
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मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम
- फोटो : अमर उजाला
बताया जा रहा है कि 80 लाख रुपये की ज्वैलरी के लालच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मृतक ने हाल में 80 लाख रुपये का मकान बेचा था। उस रकम से खन्ना ने ज्वैलरी खरीद ली थी। आरोपियों ने बुजुर्ग राकेश खन्ना की हत्या एक बहुत ही सोची समझी योजना के तहत की थी। उनकी पहली कोशिश डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसने की थी।
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मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम
- फोटो : अमर उजाला
आरोपी खन्ना के घर पहुंचे और घंटी बजाई। बुजुर्ग खन्ना को कुछ आशंका हुई, इसलिए उन्होंने तुरंत दरवाजा नहीं खोला। आरोपियों ने बताया कि वे कुछ सामान डिलीवर करने आए हैं। खन्ना ने उनसे अपने मोबाइल पर फोन करके सामान की पुष्टि करने को कहा। आरोपियों ने फोन नहीं किया, तो बुजुर्ग ने गेट नहीं खोला और उनकी पहली योजना विफल हो गई।
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मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम
- फोटो : अमर उजाला
सिमरन और उसका प्रेमी घर के बाहर ही खड़े रहे
पहली कोशिश नाकाम होने के बाद सिमरन ने अपनी पहचान का फायदा उठाया। उसने अपनी करीबी रिश्तेदारी का हवाला देकर बुजुर्ग से गेट खुलवाया। इसके बाद सिमरन और उसका प्रेमी हिमांशु घर के बाहर ही खड़े रहे। अंदर घुसने का काम पारस और चिराग ने किया। चिराग, हिमांशु के जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करता है। घर में घुसते ही चिराग ने बुजुर्ग राकेश खन्ना का मुंह दबा दिया। मुंह दबाने से राकेश खन्ना की दम घुटने से मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी घर में रखे गहने और नकदी खंगालने लगे। वे कीमती सामान ढूंढ रहे थे।
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मौके पर जांच के लिए पहुंची पुलिस की टीम
- फोटो : अमर उजाला
परिजनों के वापस आपने पर भाग गए आरोपी
आरोपी घर में सामान ढूंढ ही रहे थे कि अचानक बुजुर्ग की पत्नी और उनकी दो बहनें ऑटो से घर पहुंच गईं। घर के पास परिजनों को देखकर सिमरन और हिमांशु ने तुरंत अंदर मौजूद पारस और चिराग को भागने का इशारा किया। आनन-फानन आरोपी घर से करीब डेढ़ लाख रुपये नकदी और करीब 4 लाख रुपये की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए।
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