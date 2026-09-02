पंखे से लटककर 'बुझ' गया दीपक: बीवी की इस आदत हो चुका था परेशान, रक्षाबंधन के अगले दिन तो कर दी थी हद पार

सैलरी ले लेती थी पत्नी

परिजनों ने आरोप लगाया है कि दीपक की पत्नी सुनीता हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। यहां तक दीपक की सैलरी भी वह अपने मायके वालों पर खर्च कर देती थी। इस बात पर अक्सर विवाद होता था। परिजनों का आरोप है कि दीपक ने पत्नी की वजह से खुदकुशी की। बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान दीपक और सुनीता के परिजनों का आपस में विवाद हो गया।