पंखे से लटककर 'बुझ' गया दीपक: बीवी की इस आदत हो चुका था परेशान, रक्षाबंधन के अगले दिन तो कर दी थी हद पार
परिजनों ने आरोप लगाया है कि दीपक की पत्नी सुनीता हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। यहां तक दीपक की सैलरी भी वह अपने मायके वालों पर खर्च कर देती थी। इस बात पर अक्सर विवाद होता था।
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पूर्वी दिल्ली कल्याणपुरी इलाके में मंगलवार देर रात एक सफाई कर्मचारी ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक की शिनाख्त दीपक कुमार (46) के रूप में हुई है। देर रात को दीपक का शव उसके कमरे में पंखे से लटका मिला। पुलिस को मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
सैलरी ले लेती थी पत्नी
परिजनों ने आरोप लगाया है कि दीपक की पत्नी सुनीता हमेशा उससे झगड़ा करती रहती थी। यहां तक दीपक की सैलरी भी वह अपने मायके वालों पर खर्च कर देती थी। इस बात पर अक्सर विवाद होता था। परिजनों का आरोप है कि दीपक ने पत्नी की वजह से खुदकुशी की। बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान दीपक और सुनीता के परिजनों का आपस में विवाद हो गया।
दीपक का मोबाइल खोलेगा राज?
पुलिस ने दोनों ही पक्षों को समझाकर शांत करवाया। परिजनों ने सुनीता और उसके परिवार कार्रवाई की मांग की है। कल्याणपुरी थाना पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने दीपक का मोबाइल कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।
दीपक और सुनीता की दो बेटियां
पुलिस के मुताबिक दीपक परिवार के साथ कल्याणपुरी इलाके में रहते थे। इनके परिवार में संगीता के अलावा 5 और 2 साल की दो बेटियां हैं। दीपक दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारी थे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि देर रात करीब 12 बजे दीपक ने अपने कमरे में जाकर पंखे से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली।
पत्नी ने ही पति के परिवार वालों को दी फांसी की सूचना
सुनीता ने ही दीपक के परिजनों को फंदा लगाने की खबर दी। दीपक के जीजा ने बताया कि अक्सर दीपक की पत्नी सुनीता उससे झगड़ा करती थी। रक्षाबंधन के अगले दिन उसने दीपक के साथ मारपीट भी कर दी थी। तभी से दीपक काफी परेशान था। पुलिस बाकी परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।