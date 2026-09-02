तीन मौतों के बाद पड़ताल: संजय झील में सुरक्षा के नाम पर एक गार्ड, वो भी बोला- नशेड़ी रोकने पर देते हैं धमकी

संजय झील में मंगलवार तीन युवकों की डूबने से मौत के अगले दिन भी झील में सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नजर नहीं आया।बुधवार को झील के प्रवेश द्वार पर सिर्फ एक गार्ड तैनात मिला।

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झील के आसपास लोगों को पानी में जाने या खतरनाक जगहों पर घूमने से रोकने-टोकने वाला कोई नहीं दिखा। डूबने की घटना के बावजूद झील में किसी तरह के लाइफ सेविंग उपकरण, लाइफ गार्ड या बचाव दल की व्यवस्था भी दिखाई नहीं दी।