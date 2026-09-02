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तीन मौतों के बाद पड़ताल: संजय झील में सुरक्षा के नाम पर एक गार्ड, वो भी बोला- नशेड़ी रोकने पर देते हैं धमकी

Wed, 02 Sep 2026 09:25 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 09:25 PM IST
सार

दिल्ली की संजय झील में मंगलवार को तीन युवकों की डूबने से मौत के अगले दिन सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की गई। बुधवार को झील के प्रवेश द्वार पर सिर्फ एक गार्ड तैनात मिला, जबकि सुरक्षा के अन्य इंतजाम नदारद थे।

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Only one guard deployed for safety after drowning deaths of three friends in Sanjay Lake
सौरभ, आशीष और साहिल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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संजय झील में मंगलवार तीन युवकों की डूबने से मौत के अगले दिन भी झील में सुरक्षा व्यवस्था में कोई बदलाव नजर नहीं आया।बुधवार को झील के प्रवेश द्वार पर सिर्फ एक गार्ड तैनात मिला। 

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झील के आसपास लोगों को पानी में जाने या खतरनाक जगहों पर घूमने से रोकने-टोकने वाला कोई नहीं दिखा। डूबने की घटना के बावजूद झील में किसी तरह के लाइफ सेविंग उपकरण, लाइफ गार्ड या बचाव दल की व्यवस्था भी दिखाई नहीं दी। 

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