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वीडियो: दिल्ली में नमो यमुना क्रूज सफारी शुरू, सीएम रेखा और केंद्रीय मंत्री समेत अन्य हुए सवार
दिल्ली में 'नमो यमुना रिवर सफारी' का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे पवित्र यमुना नदी पर एक विशेष पहल बताया। उन्होंने कहा कि यह मां यमुना के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है और दिल्लीवासियों के लिए एक नया अनुभव है। इस सफारी में लाइट एंड साउंड शो, मनोरंजक गतिविधियां और सोनिया विहार से जगतपुर तक का मार्ग शामिल है।
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