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वीडियो: ब्रिक्स सम्मेलन के बीच दिल्ली में कड़ी सुरक्षा, पुलिस व अर्धसैनिक बल की पैनी नजर

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 11 Sep 2026 06:17 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 06:17 PM IST







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राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा हैं। वहीं सुरक्षा भी एकदम चाकचौबंद है। मिंटो ब्रिज पर सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवान हर आने जाने वाले लोगों व वाहनों पर अपने पैनी नजर रखे हुए है और बहुत बारीकी से जांच कर रही है। ... और पढ़ें

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