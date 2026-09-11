दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का मर्डर: मोहिन ने देवेन्द्र के गले में मारी गोली, हत्यारे ने थाने में किया सरेंडर

गर्दन पर थे गोली के निशान

दक्षिण जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह घटना गुरुवार देर शाम को हुई। अधिकारियों के मुताबिक तिगड़ी थाने में गोलीबारी के संबंध में सूचना दी गई थी। देवेन्द्र गुप्ता की गर्दन पर गोली लगने का घाव मिले। उन्हें बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देवेंद्र गुप्ता प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। आरोपी 36 वर्षीय मोहिद गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उसके कब्जे से एक देसी कट्टा और कारतूस का एक खाली खोखा बरामद किया गया।