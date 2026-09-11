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नई दिल्ली का मेकओवर: 15 हजार से अधिक गमलेदार पौधे, 15 पुष्प बोर्ड और नौ पुष्प फव्वारे बढ़ाएंगे शहर की खूबसूरती

Fri, 11 Sep 2026 11:35 AM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Fri, 11 Sep 2026 11:35 AM IST
सार

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए एनडीएमसी ने राजधानी को फूलों, पौधों और रोशनी से संवारा है। कनॉट प्लेस बाजार खुला रहेगा, यातायात परामर्श का पालन करें।

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Brics Summit 2026 Delhi gets makeover with lights flowers themed signages
brics summit 2026 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी में आने वाले विदेशी मेहमानों के सामने नई दिल्ली का नजारा बदल दिया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सम्मेलन से पहले अपने क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, गोलचक्करों, होटल परिसरों और सरकारी भवनों को फूलों, हरियाली और सजावटी रोशनी से संवारा है।

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Brics Summit 2026 Delhi gets makeover with lights flowers themed signages
brics summit 2026 - फोटो : अमर उजाला/PTI

इस तरह नई दिल्ली में दिन के समय जहां फूलों और गमलेदार पौधों की सजावट दिखाई दे रही है, वहीं रात में प्रमुख मार्ग और गोलचक्कर रोशनी से जगमगाते नजर आ रहे। एनडीएमसी की योजना के तहत प्रमुख सड़कों, चौराहों, गोलचक्करों और महत्वपूर्ण स्थानों पर 15 हजार से अधिक गमलेदार पौधे लगाए गए हैं। 

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brics summit 2026 - फोटो : अमर उजाला/PTI

इसके अलावा ब्रिक्स की थीम पर 15 पुष्प बोर्ड और नौ स्थानों पर पर पुष्प फव्वारे लगाए जाएंगे। इनकी स्थापना एयरपोर्ट और निर्धारित होटलों से भारत मंडपम तक आने-जाने वाले प्रमुख मार्गों पर की जा रही है। वहीं एनडीएमसी ने 17 प्रमुख गोलचक्करों पर पेड़ों, झाड़ियों और लैंडस्केप क्षेत्रों को अपलाइटर्स, एलईडी और स्ट्रिंग लाइटों से सजाया है।

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brics summit 2026 - फोटो : अमर उजाला/PTI

ब्रिक्स प्रतिनिधियों के ठहरने वाले प्रमुख होटल परिसरों के आसपास भी विशेष प्रकाश व्यवस्था की गई है। होटल परिसरों के आसपास पेड़ों और सड़क किनारे के हिस्सों को एलईडी स्ट्रिंग और अन्य सजावटी रोशनी से सजाया गया है। इसके अलावा परिषद के 10 प्रमुख भवनों और स्थलों को भी सजावटी रोशनी से सजाया गया है।

Brics Summit 2026 Delhi gets makeover with lights flowers themed signages
brics summit 2026 - फोटो : अमर उजाला/PTI

चाणक्यपुरी स्थित करीब तीन एकड़ में फैले ब्रिक्स फ्रेंडशिप रोज गार्डन में भी विशेष बागवानी कार्य किया गया है। इस उद्यान में गुलाब की 107 किस्में हैं। यहां घास की कटाई, पौधों की छंटाई, लैंडस्केपिंग और पुष्प सज्जा पर विशेष ध्यान गया है।

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brics summit 2026 - फोटो : अमर उजाला/PTI

बंद नहीं होगा कनॉट प्लेस बाजार
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कनॉट प्लेस बाजार पूरी तरह खुला रहेगा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सम्मेलन के तीनों दिनों में कनॉट प्लेस बाजार बंद नहीं रहेगा। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की है कि यातायात प्रतिबंधों को देखते हुए बाजार पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।

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