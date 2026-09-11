नई दिल्ली का मेकओवर: 15 हजार से अधिक गमलेदार पौधे, 15 पुष्प बोर्ड और नौ पुष्प फव्वारे बढ़ाएंगे शहर की खूबसूरती

बंद नहीं होगा कनॉट प्लेस बाजार

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कनॉट प्लेस बाजार पूरी तरह खुला रहेगा। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (एनडीटीए) के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि सम्मेलन के तीनों दिनों में कनॉट प्लेस बाजार बंद नहीं रहेगा। उन्होंने दिल्लीवासियों से अपील की है कि यातायात प्रतिबंधों को देखते हुए बाजार पहुंचने से पहले दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें।