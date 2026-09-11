फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   MCD demolishes 25 properties and seals four following the Satya Niketan incident

अवैध निर्माण पर बुलडोजर: 25 संपत्तियां ध्वस्त, चार की गईं सील; सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का छह को नोटिस

Fri, 11 Sep 2026 06:53 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 11 Sep 2026 06:53 PM IST
सार

दिल्ली में पीजी इमारत हादसे बाद एमसीडी ने अवैध और असुरक्षित निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। शुक्रवार को एमसीडी ने 25 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण कार्रवाई की, जबकि चार संपत्तियों को सील किया।

विज्ञापन
MCD demolishes 25 properties and seals four following the Satya Niketan incident
एमसीडी की कार्रवाई जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर शुक्रवार को भी चलता रहा। एमसीडी ने 25 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण कार्रवाई की, जबकि चार संपत्तियों को सील किया गया। इसके अलावा छह संपत्तियों को अनधिकृत निर्माण को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और चार संपत्तियों के खिलाफ ध्वस्तीकरण आदेश जारी हुए।

विज्ञापन

दिल्ली में 25 संपत्तियों पर बुलडोजर चला
एमसीडी का शुक्रवार की कार्रवाई में सबसे ज्यादा जोर ध्वस्तीकरण पर रहा। उसने 25 संपत्तियों पर बुलडोजर व हथौड़ा चलाया, जबकि चार को सील किया गया। छह मामलों में कारण बताओ नोटिस देकर संबंधित संपत्ति मालिकों से जवाब मांगा गया। 

विज्ञापन
विज्ञापन

10 सितंबर तक 41 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण, 61 सील
चार मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए हैं। यानी उसने केवल नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि कई मामलों में सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इससे पहले 10 सितंबर को एमसीडी ने 41 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण और 61 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की थी और नौ सितंबर को 46 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण और 20 संपत्तियों को सील किया गया था।

विज्ञापन

दिल्ली के अन्य इलाकों में एमसीडी की कार्रवाई तेज
सत्य निकेतन हादसे के बाद आसपास के भवनों की सुरक्षा पर भी सवाल उठे थे। एमसीडी ने हादसे से सटे भवन को असुरक्षित पाए जाने के बाद उसे गिराने की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद कार्रवाई का दायरा केवल सत्य निकेतन तक सीमित न रहकर राजधानी के विभिन्न इलाकों तक बढ़ाया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed