अवैध निर्माण पर बुलडोजर: 25 संपत्तियां ध्वस्त, चार की गईं सील; सत्य निकेतन हादसे के बाद एमसीडी का छह को नोटिस

10 सितंबर तक 41 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण, 61 सील

चार मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए हैं। यानी उसने केवल नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि कई मामलों में सीधे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इससे पहले 10 सितंबर को एमसीडी ने 41 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण और 61 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की थी और नौ सितंबर को 46 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण और 20 संपत्तियों को सील किया गया था।