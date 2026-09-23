Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Sanjana Sharma and Gayatri Devi shared their stories of success following astruggle
{"_id":"6ab3cff4698fd8cfea031eac","slug":"video-sanjana-sharma-and-gayatri-devi-shared-their-stories-of-success-following-astruggle-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"संघर्ष से सफलता तक का सफर: कभी फास्ट फूड बनाकर चलाया परिवार, आज बच्चों के बेहतर भविष्य की बनीं उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
संघर्ष से सफलता तक का सफर: कभी फास्ट फूड बनाकर चलाया परिवार, आज बच्चों के बेहतर भविष्य की बनीं उम्मीद
कभी पढ़ाई छोड़कर परिवार की आर्थिक जरूरतें पूरी करने के लिए फास्ट फूड बनाने का काम करने वाली संजना शर्मा और अपने भतीजे की जिम्मेदारी उठाने वाली गायत्री देवी ने संघर्ष से सफलता तक का सफर तय किया है। SOS चिल्ड्रन्स विलेजेज इंडिया के सहयोग से दोनों ने अपने जीवन में आए बदलाव और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने की अपनी कहानी साझा की। दोनों ने बताया कि संस्था से मिली मदद ने उन्हें बच्चों की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़ने का हौसला दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।