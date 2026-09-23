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दिल्ली में छात्राएं सड़क पर उतरीं: कालकाजी सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में निकाला मार्च, महिला सुरक्षा की मांग

Wed, 23 Sep 2026 06:37 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 23 Sep 2026 06:37 PM IST
सार

लेडी श्री राम कॉलेज की छात्राओं ने दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी मंदिर के पास विरोध मार्च निकाला। ये मार्च आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में था।

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Lady Shri Ram College students protest against misdeed
छात्राओं ने निकाला विरोध मार्च - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दक्षिणी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में लेडी श्री राम कॉलेज की छात्राओं ने मार्च निकाला। छात्राओं ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा की मांग की। लेडी श्री राम कॉलेज आज भी बंद रहा । 25 सितंबर को भी मार्च निकाला जाएगा।

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प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा ने पीड़िता के प्रति एकजुटता व्यक्त की। उसने कहा कि वे सिर्फ इस पीड़िता का नहीं, बल्कि देश और राजधानी में ऐसी घटनाओं का शिकार हुई सभी लड़कियों का समर्थन कर रहे हैं। यह एक सॉलिडेटरी मार्च था।


 उस लड़की के साथ इतनी भयानक घटना हुई है, हम पीड़िता को सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ उसी के साथ नहीं, बल्कि देश और राजधानी में जितनी भी लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, हम उन सभी के समर्थन में यहां आए हैं।
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आस्था कुंज दुष्कर्म के बाद मॉरिस नगर में गश्त बढ़ी
आस्था कुंज पार्क में कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद दिल्ली पुलिस ने मॉरिस नगर और दिल्ली विश्वविद्यालय उत्तरी परिसर के पास गश्त बढ़ा दी है। इसमें पैदल, स्कूटर गश्त और पिंक पुलिस टीमें तैनात की गई हैं।
 
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