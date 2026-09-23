फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Fridge compressor explodes in Delhi's Gandhi Nagar.

दिल्ली में हादास: गांधी नगर के एक घर में अचानक फटा फ्रिज का कंप्रेसर, ब्लास्ट से लगी आग; पालतू कुत्ते की मौत

Wed, 23 Sep 2026 06:25 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 23 Sep 2026 06:25 PM IST
सार

दिल्ली के गांधी नगर में आज एक फ्रिज के कंप्रेसर में विस्फोट से एक घर में आग लग गई। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस घटना में एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई।

विज्ञापन
Fridge compressor explodes in Delhi's Gandhi Nagar.
फ्रिज के कंप्रेशर में विस्फोट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली के गांधी नगर इलाके में बुधवार को फ्रिज के कंप्रेशर में विस्फोट से एक घर में आग लगने के बाद दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने यह जानकारी दी।
विज्ञापन


डीएफएस के एक अधिकारी ने बताया कि शाहदरा जिले में गांधी नगर के रघुवर पुरा की गली नंबर दो में स्थित एक घर में अपराह्न तीन बजकर 36 मिनट पर आग लगने की सूचना मिली।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि इसके बाद दमकल की दो गाड़ियों को मौके पर भेजा गया जिसने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शाम साढ़े चार बजे तक आग पर काबू पा लिया।

अधिकारी ने बताया कि घर में रखे फ्रिज के कंप्रेशर में विस्फोट हुआ जिससे आग लगी जो घर में रखे अन्य सामान तक फैल गई। उन्होंने बताया कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन विस्फोट में एक पालतू कुत्ते की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed