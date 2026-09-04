{"_id":"6a9acad778eb31f8800477f6","slug":"video-rising-onion-and-tomato-prices-are-affecting-both-daily-life-and-business-2026-09-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्याज-टमाटर के बढ़ते दामों से आम जीवन के साथ कारोबार भी प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्याज और टमाटर के बढ़ते दामों का असर अब आम जीवन के साथ-साथ व्यावसायिक जीवन पर भी पड़ रहा है। हाल ही में नासिक से लगभग 453 मीट्रिक टन प्याज लेकर कांडा एक्सप्रेस दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पहुंची है। इसके बाद भी प्याज के बढ़ते दामों में कोई फर्क नहीं है। हलवाई समेत अन्य खाने के सामान बेचने वाले दुकानदारों ने बढ़ते दामों के कारण अपने सामान के दाम भी बढ़ा दिए हैं।सरकार की ओर से कीमत निर्धारित किए जाने के बावजूद बाजार में निर्धारित कीमतों से अधिक दामों पर सामान बेचे जाने की शिकायत सामने आ रही हैं।

... और पढ़ें