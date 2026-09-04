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ब्रिक्स से पहले दिल्ली पानी-पानी: आईजीआई के आसपास डूबे रास्ते, अंडरपास में फंसी बस; एजेंसियों में तालमेल नदारद

Fri, 04 Sep 2026 10:18 PM IST
विकास कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Fri, 04 Sep 2026 10:18 PM IST
सार

राष्ट्रीय राजधानी 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जलभराव की इस समस्या ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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Flooding IGI airport after heavy rain reveals coordination gaps ahead of BRICS summit
द्वारका अंडरपास में भरा पानी - फोटो : PTI

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार दोपहर हुई भारी बारिश ने शहर के कई हिस्सों, विशेषकर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे के आसपास गंभीर जलभराव कर दिया। अगले सप्ताह होने वाले प्रतिष्ठित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ठीक पहले इस स्थिति ने दिल्ली की विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल की भारी कमी को उजागर कर दिया है।


 
Flooding IGI airport after heavy rain reveals coordination gaps ahead of BRICS summit
बारिश के बाद जलभराव - फोटो : भूपिंदर सिंह

ब्रिक्स सम्मेलन से पहले चिंता
राष्ट्रीय राजधानी 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में जलभराव की इस समस्या ने व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

Flooding IGI airport after heavy rain reveals coordination gaps ahead of BRICS summit
द्वारका अंडरपास में भरा पानी - फोटो : अमर उजाला

द्वारका अंडरपास में फंसी बस
लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र वाले द्वारका अंडरपास (जो पालम और आईजीआई डोमेस्टिक एरिया को जोड़ता है) में भारी जलभराव हो गया। यहां कुछ समय के लिए एक डीटीसी बस भी फंस गई थी।

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Flooding IGI airport after heavy rain reveals coordination gaps ahead of BRICS summit
बारिश के बाद दिल्ली में जलभराव - फोटो : भूपिंदर सिंह

पीडब्ल्यूडी की सफाई
पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी के अनुसार, पास के महरमपुर इलाके में बाढ़ आने के कारण अंडरपास में पानी भर गया था। हालांकि, बाद में अस्थायी पंपों की मदद से पानी निकालकर यातायात बहाल कर दिया गया और अन्य बसों का रूट डायवर्ट किया गया।

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Flooding IGI airport after heavy rain reveals coordination gaps ahead of BRICS summit
बारिश के बाद दिल्ली में जलभराव - फोटो : भूपिंदर सिंह

एजेंसियों में एक-दूसरे पर जिम्मेदारी टालने की होड़
जलभराव केवल द्वारका तक सीमित नहीं था, महिपालपुर, महरौली और वसंत कुंज को जोड़ने वाला अंडरपास भी डूब गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने दावा किया कि आईजीआई के आसपास जलभराव का सामना करने वाले अन्य इलाके उनके नहीं, बल्कि डायल और एनएचएआई जैसी अन्य एजेंसियों के हैं।

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