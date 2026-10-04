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Hindi News ›   Video ›   Delhi ›   Political battle of hunger strike and protest begins in JNU

जेएनयू में अनशन-धरने का सियासी रण शुरू

Sun, 04 Oct 2026 10:34 PM IST
विकास कुमार
Vikas Kumar विकास कुमार
Updated Sun, 04 Oct 2026 10:34 PM IST
Political battle of hunger strike and protest begins in JNU
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में छात्र संघ और संगठनों का अनशन और धरने का सियासी रण शुरू हो गया है। छात्र संघ के पदाधिकारियों सहित 18 छात्रों ने 13 मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत कर दी है। इसमें छात्र हॉस्टल, पुस्तकालय, पीएचडी दाखिले, परिसर सुरक्षा, जीएसकैश सहित कई दूसरे मुद्दे शामिल है।
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