पीड़ित परिवार ने सरकार से लगाई गुहार, नहीं मिली कोई मदद

दोनों का कहना था कि हादसे को 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। मकान गिरने के बाद सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया था। परिजनों का कहना था कि देवांश और पिंटू दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को कुछ मदद करना चाहिए थी।



दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती पिंटू के भाई विकाश उर्फ विकेश, अमन उर्फ डब्बा और आकाश को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में दिलीप उर्फ डिंपा और देवांश की मां खुशबू का उपचार जारी है। फिलहाल खुशबू की हालत नाजुक बताई जा रही है। देवांश के परिवार ने देर शाम गीता कालोनी श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार कर दिया।