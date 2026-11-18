ज्वाला नगर हादसे में बड़ी लापरवाही: जर्जर होने के बाद भी किराए पर दिया मकान, मालिक और उसका भाई गिरफ्तार
शाहदरा के ज्वाला नगर में एक दो मंजिला मकान गिरने का मामला सामने आया। पुलिस ने जर्जर मकान किराए पर देने वाले मकान मालिक बंधुओं को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने लापरवाही से मौत के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है।
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शाहदरा जिले के विवेक विहार स्थित ज्वाला नगर में मंगलवार सुबह दो मंजिला मकान गिरने के मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक दो भाइयों को बुधवार गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान सुरेंद्र सिंह (54) और छोटे भाई वीर सिंह (46) के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ लापरवाही से मौत के अलावा अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
दो भाईयों की लापरवाही से गिरा मकान?
छानबीन के बाद पुलिस को पता चला है कि जर्जर मकान होने के बावजूद दोनों भाइयों ने मकान को किराए पर दिया हुआ था। दोनों ही लापरवाही के कारण हादसा हुआ। वहीं सूत्रों का दावा था कि मकान को अवैध जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। पुलिस रेलवे के अलावा बाकी सिविक एजेंसी को पत्र लिखकर जमीन के असली मालिक का पता लगाएगी।
देर रात तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
वहीं दूसरी ओर हादसे वाली जगह पर मंगलवार देर रात तक मलबा हटाने का काम जारी था। देर रात तक रेस्क्यू दल ने मौके से मकान के अंदर का मलबा साफ कर दिया था। हालांकि बाहर की ओर अभी कुछ मलबा पड़ा है। बचाव के दौरान पुलिस को मलबे से कोई और नहीं मिला। पुलिस बाकी का बयान लेकर मामले की जांच कर रही है।
ज्वाला नगर हादसे में दो की मौत, परिवार का गंभीर आरोप
शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले देवांश (4) और रामगोपाल उर्फ पिंटू (35) का शव परिवार के हवाले कर दिया गया। पिंटू का शव परिवार आगरा लेकर रवाना हो गया। देवांश और पिंटू के परिवारों ने प्रशासन व सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है।
पीड़ित परिवार ने सरकार से लगाई गुहार, नहीं मिली कोई मदद
दोनों का कहना था कि हादसे को 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली है। मकान गिरने के बाद सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया था। परिजनों का कहना था कि देवांश और पिंटू दोनों के परिवारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार को कुछ मदद करना चाहिए थी।
दूसरी ओर अस्पताल में भर्ती पिंटू के भाई विकाश उर्फ विकेश, अमन उर्फ डब्बा और आकाश को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में दिलीप उर्फ डिंपा और देवांश की मां खुशबू का उपचार जारी है। फिलहाल खुशबू की हालत नाजुक बताई जा रही है। देवांश के परिवार ने देर शाम गीता कालोनी श्मशान घाट में शव का अंतिम संस्कार कर दिया।
रामगोपाल उर्फ पिंटू के दिव्यांग भाई विकाश उर्फ विकेश को बुधवार अस्पताल से छुट्टी मिली गई। वह परिजनों के साथ मोर्चरी पहुंचा। उसने बताया कि हादसे के समय वह मकान की ग्राउंड फ्लोर पर बैठकर गजक बना रहे थे। अचानक करीब 10 बजे मकान गिर गया। इसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। विकाश ने दावा किया कि हादसे से कुछ ही देर पहले रेलवे ट्रैक से एक तेज रफ्तार ट्रेन गुजरी थी। इसकी वजह से उनका पूरा मकान हिल गया था। ट्रेन गुजरने के बाद ही मकान जमींदोज हो गया। पुलिस भी आशंका जता रही है कि ट्रेन की कंपन से मकान हिला और गिर गया। बाकी मकान गिरने की असली वजहों का पता जांच के बाद ही पता चल पाएगा।