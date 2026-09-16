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दिल्ली: बस हड़ताल से यात्री बेहाल, घंटों इंतजार को मजबूर; सुनिए मुसाफिरों की परेशानी

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 16 Sep 2026 12:43 PM IST Updated Wed, 16 Sep 2026 12:43 PM IST







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रोड से बस गायब, लोग परेशान... हड़ताल की वजह से लोगों को परेशानी हो रही। आधे घंटे से लेकर तीन-तीन घंटे तक बस नहीं मिल पा रही। आइये सुने मुसाफिरों की जुबानी, उनकी परेशानी। ... और पढ़ें

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