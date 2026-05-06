दिल्ली: कन्हैया नगर में शराब की दुकान के पास झगड़े में हो गई चाकूबाजी, एक व्यक्ति की मौत और दूसरा घायल

उत्तर-पश्चिम दिल्ली के कन्हैया नगर में शराब की दुकान के पास हुई बहस के बाद कथित तौर पर एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक की पहचान भवानी प्रसाद के रूप में हुई, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान उत्तर प्रदेश के रहने वाले आसाराम के तौर पर की गई। पुलिस ने बताया कि उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

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घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों को सड़क पर घायल अवस्था में पाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आस-पास मौजूद लोगों के मदद के लिए आगे न आने पर (पुलिस) कर्मचारियों ने एक ऑटो-रिक्शा रोका और दोनों व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया। विज्ञापन



डॉक्टरों ने प्रसाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि आसाराम को इलाज के लिए भर्ती किया गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सड़क पर चलते समय पीड़ितों की कुछ लोगों से बहस हुई थी, जिसके बाद उन पर चाकू से हमला किया गया। झगड़े की असल वजह और हमले में शामिल लोगों की संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की आगे की जांच जारी है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों व्यक्तियों को सड़क पर घायल अवस्था में पाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आस-पास मौजूद लोगों के मदद के लिए आगे न आने पर (पुलिस) कर्मचारियों ने एक ऑटो-रिक्शा रोका और दोनों व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया।डॉक्टरों ने प्रसाद को मृत घोषित कर दिया, जबकि आसाराम को इलाज के लिए भर्ती किया गया। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि सड़क पर चलते समय पीड़ितों की कुछ लोगों से बहस हुई थी, जिसके बाद उन पर चाकू से हमला किया गया। झगड़े की असल वजह और हमले में शामिल लोगों की संख्या का अभी पता नहीं चल पाया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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