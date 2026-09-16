दिल्ली कैफे फायरिंग केस: प्रेमिका ने स्नैपचैट से दिखाई राह, प्रेमी ने दोनों हाथों में पिस्टल से बरसाई गोलियां

इस बीच अदनान बदला लेने की फिराक में था। 11 सितंबर को अदनान की गर्लफ्रेंड आफरीन ने स्नेपचैट पर वीडियो देखकर उसकी सूचना दी। कैफे में समीर के अलावा उसके दो दोस्त अफसर और इरशाद भी मौजूद थे। अदनान अपने दोस्त मुजम्मिल के साथ स्कूटी से वहां पहुंचा। मुजम्मिल स्कूटी चला रहा था। अदनान ने दो पिस्टल से दोनों हाथ से तीनों दोस्तों पर फायरिंग कर दी।