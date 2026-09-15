गुरुग्राम हिट एंड रन केस: राइडिंग गियर पहनने के बावजूद सिया को कई जगह चोटें, घुटनों से लेकर हाथ-हथेलियां जख्मी

गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर बाइकर शिवानी चौहान उर्फ सिया को टक्कर मारने के मामले में शिवानी के भाई दीपांकर चौहान ने राजस्थान से गिरफ्तार किए गए कार चालक कल्याण बैंसला के इस दावे को खारिज किया कि घटना गलती से हुई थी। दीपांकर ने कहा कि आरोपी खुद को बचाने के लिए कह रहा है कि सब कुछ सामान्य था। अगर यह गलती थी, तो उसे रुकना चाहिए था। घटना में शिवानी उर्फ सिया की स्पोर्ट्स बाइक काफी दूर तक घिसटती चली गई थी। दीपांकर बताते हैं कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि राइडिंग गियर होने के बावजूद सिया के घुटने में सूजन है। पीठ और गर्दन की मसल्स में खिंचाव है। बाएं हाथ और दोनों हथेलियों में खरोंच है। सिया कहती हैं कि कार सवार सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आठ महीने पहले ही लगभग साढ़े चार लाख रुपये में स्पोर्ट्स बाइक खरीदी थी।

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