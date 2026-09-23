{"_id":"6ab3f2d8ae29c7f61f063a30","slug":"video-patrolling-increased-following-gang-misdeed-of-minor-at-aastha-kunj-park-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: आस्था कुंज पार्क में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के बाद बढ़ी गश्त","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना के बाद पुलिस ने पार्क में गश्त बढ़ा दी है। बुधवार को पार्क में पुलिस की मौजूदगी पहले के मुकाबले ज्यादा नजर आई। हालांकि, दोपहर के समय पार्क के कई हिस्सों में सुरक्षा व्यवस्था कमजोर दिखाई दी। पार्क का एक बड़ा हिस्सा सुनसान है और वहां लोगों की आवाजाही भी कम रहती है।

... और पढ़ें