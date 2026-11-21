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कार्यक्रम के बीच कैलाश खेर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को माइक थमाते हुए संबोधन के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, शेखावत ने मुस्कुराते हुए कहा कि दर्शक इस समय गाने में मगन हैं। वह बीच में बोलकर उनकी मस्ती में खलल नहीं डालना चाहते। संबोधन बाद में कर लेंगे। इस पर भीड़ से आवाज गूंजी, आई लव यू सर…। दर्शकों के इस प्यार पर शेखावत भी मुस्कुराते नजर आए।

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