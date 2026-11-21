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Mehar Rangat 2026 Power goes out but Kailash Kher singing continues Gajendra Singh Shekhawat joins in too
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बिजली गुल हुई पर नहीं थमे कैलाश खेर के सुर, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी मिलाई आवाज
कार्यक्रम के बीच कैलाश खेर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को माइक थमाते हुए संबोधन के लिए आमंत्रित किया। हालांकि, शेखावत ने मुस्कुराते हुए कहा कि दर्शक इस समय गाने में मगन हैं। वह बीच में बोलकर उनकी मस्ती में खलल नहीं डालना चाहते। संबोधन बाद में कर लेंगे। इस पर भीड़ से आवाज गूंजी, आई लव यू सर…। दर्शकों के इस प्यार पर शेखावत भी मुस्कुराते नजर आए।
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