गणपति बप्पा मोरया के जयकारों से गूंज उठी कुम्हार गली

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गणेश चतुर्थी के अवसर पर दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित कुम्हार गली में गणपति की प्रतिमाओं की खरीदारी करते श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। ढोल की थाप और ‘गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया’ के जयकारों के बीच श्रद्धालु भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। प्रतिमाओं की खरीदारी को लेकर बाजार में दिनभर चहल-पहल और उत्सव का माहौल बना रहा।

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