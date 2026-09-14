दिल्ली में थम नहीं रही है गैंगवार : राजधानी में एक और मर्डर, 20 से ज्यादा गोलियां बरसाकर विजय की हत्या

दक्षिण दिल्ली में गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस गैंगवार में सोमवार सुबह दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा है कि जेल में बंद दीपक के चचेरे भाई जिम ट्रेनर विजय की फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के आया नगर में भूभोलिया में परफेक्ट जिम के बाहर सोमवार सुबह 10.30 बजे हत्या की गई। पुलिस को मौके से आठ खोल मिले हैं और एक कारतूस मिला है। जिले के सभी सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे।

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