दिल्ली में थम नहीं रही है गैंगवार : राजधानी में एक और मर्डर, 20 से ज्यादा गोलियां बरसाकर विजय की हत्या
सोमवार सुबह फतेहपुरबेरी थाना क्षेत्र के आया नगर में एक बार फिर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर एक युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है। जेल में बंद दीपक के चचेरे भाई योगेश की हत्या आया नगर के एक जिम के बाहर सुबह करीब 10:30 बजे की गई। हमलावरों ने योगेश पर गोलियों की बौछार कर दी।
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दक्षिण दिल्ली में गैंगवार थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस गैंगवार में सोमवार सुबह दिनदहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा है कि जेल में बंद दीपक के चचेरे भाई जिम ट्रेनर विजय की फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र के आया नगर में भूभोलिया में परफेक्ट जिम के बाहर सोमवार सुबह 10.30 बजे हत्या की गई। पुलिस को मौके से आठ खोल मिले हैं और एक कारतूस मिला है। जिले के सभी सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे।
इस गैंगवार की शुरू गत वर्ष नबंवर में हुई थी जब दीपक ने अरुण की सीडी आर चौक पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपी दीपक व अन्य को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
इसके बाद अरुण के फरीदाबाद निवासी मामा ने दीपक के पिता रतनलाल की आया नगर में 72 गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद अब इस मामले में विजय की हत्या की गई। दक्षिण दिल्ली में हुई इस गैंगवार से दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया है।
गैंगवार की ऐसे हुई थी शुरूआत
दीपक और अरुण एक ही गांव के रहने वाले थे। अरुण ने एक बार गांव में ही दीपक को पीट दिया था और उसके बाद उसकी बेइज्जती की थी। अरुण के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। इसका बदला लेने के लिए दीपक ने अंधेरिया मोड के सीडीआर चौक पर अरुण की हत्या कर दी थी। इस गैंगवार के तार फरीदाबाद से जुड़ते हुए नजर आ रहे है।