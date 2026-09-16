दिल्ली में पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ स्थानीय लोगों का संवाद कार्यक्रम

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हौज खास क्षेत्र में अगस्त क्रांति मार्ग स्थित एनसीयूआई ऑडिटोरियम एंड कन्वेंशन सेंटर में बुधवार को पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार के साथ स्थानीय लोगों का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन (एमडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने इलाके की विभिन्न समस्याएं पुलिस आयुक्त के सामने रखीं।

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