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दिल्ली: डूसू चुनाव प्रचार के दौरान छात्रों के दो गुटों में झड़प, एक छात्र के सिर पर चोट; एनएसयूआई पर लगा आरोप

Wed, 16 Sep 2026 08:19 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 16 Sep 2026 08:19 PM IST
सार

दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान हमले का आरोप लगा है। एबीवीपी ने इस हमले के लिए एनएसयूआई को जिम्मेदार ठहराया है।

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Students clash during DUSU election campaign today
चुनाव प्रचार के दौरान छात्र पर हमला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर एक के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान एक हमले का आरोप सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इस घटना के लिए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) पर हमला करने का आरोप लगाया है। एबीवीपी ने दावा किया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनके सदस्यों को निशाना बनाया।

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एबीवीपी के अनुसार, एनएसयूआई को विद्यार्थियों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। इसी कारण वे परिसर में हिंसा का सहारा ले रहे हैं। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई जानबूझकर विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर रही है। उनका उद्देश्य एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डराना और धमकाना है।

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