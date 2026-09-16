दिल्ली: डूसू चुनाव प्रचार के दौरान छात्रों के दो गुटों में झड़प, एक छात्र के सिर पर चोट; एनएसयूआई पर लगा आरोप

दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर एक के बाहर चुनाव प्रचार के दौरान एक हमले का आरोप सामने आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने इस घटना के लिए नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) पर हमला करने का आरोप लगाया है। एबीवीपी ने दावा किया है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उनके सदस्यों को निशाना बनाया।

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एबीवीपी के अनुसार, एनएसयूआई को विद्यार्थियों का अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा है। इसी कारण वे परिसर में हिंसा का सहारा ले रहे हैं। एबीवीपी ने आरोप लगाया कि एनएसयूआई जानबूझकर विश्वविद्यालय के शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर रही है। उनका उद्देश्य एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को डराना और धमकाना है।