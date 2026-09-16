गला घोंटकर मारा, फिर चेक की पत्नी की सांसें: सुबह-सुबह बेटी ने पिता की देखी ऐसी हरकत, 16 घंटों में पकड़ा गया

उन्होंने बताया कि मृतका की एक बेटी ने बताया कि तड़के करीब 3:45 से 4:00 बजे के बीच उसने अपने पिता को यह जांच करते हुए देखा था कि मां की सांस चल रही हैं या नहीं और इसके बाद वह घर से बाहर चला गया। इस संबंध में आनंद पर्वत थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी का पता लगाने के लिए एक टीम गठित की गई।