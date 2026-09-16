दिल्ली को बिन-मुक्त बनाने की तैयारी: कूड़ेदानों पर निर्भरता घटेगी, हर वार्ड की बनेगी अलग कचरा प्रबंधन योजना

दिल्ली को बिन-मुक्त बनाने के लिए एमसीडी ने तैयारी शुरू कर दी है। स्वच्छता विभाग को सामुदायिक कूड़ेदानों पर निर्भरता चरणबद्ध तरीके से घटाकर मौजूदा स्तर के अधिकतम 20 प्रतिशत तक लाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए तीन जोन में तीन महीने के भीतर पायलट परियोजना शुरू होगी। साथ ही, हर वार्ड की जरूरत के अनुसार अलग कचरा संग्रहण और प्रबंधन मॉडल तैयार किया जाएगा।

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