Video: दिल्ली स्कूल राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप में अंडर-17 खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन

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दिल्ली स्कूल राज्य फेंसिंग चैंपियनशिप में अंडर-17 बालक वर्ग के एपी और फॉयल मुकाबले आज रोमांचक अंदाज में जारी हैं। एपी वर्ग में एनकेबीपीएस, द्वारका के हरजोत सिंह शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल करते हैं, जबकि उनके ही स्कूल के निकुंज दूसरे स्थान पर रहते हैं। जीवन ज्योति मॉडल स्कूल, बदरपुर के मृत्युंजय और मॉडर्न स्कूल, बाराखंबा रोड के कियानवीर अग्रवाल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहते हैं। वहीं, फॉयल वर्ग में एनकेबीपीएस के वीर तेहलान पहला स्थान हासिल करते हैं। आरडी राजपाल स्कूल के प्रांजय दूसरे तथा वेंकटेश्वर ग्लोबल स्कूल, रोहिणी के स्वानिक सिंघल और आरडी राजपाल स्कूल के विहान यादव संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहते हैं। प्रतियोगिता में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता और असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स रवि दहिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचते हैं। वह खिलाड़ियों से परिचय करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं और फेंसिंग खेल की बारीकियों की जानकारी भी लेते हैं। उनकी मौजूदगी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक रहती है।

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