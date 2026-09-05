मौसम अपडेट: दिल्ली एनसीआर में आज फिर बरसे बदरा, झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा, कई इलाकों में जाम और जलभराव

नोएडा में भी जलभराव से परेशान हुए लोग

शहर में शुक्रवार दोपहर बाद हुई बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ। रास्तों पर हुए जलभराव की वजह से राहगीरों को आवागमन में परेशानी हुई। रुक-रुक कर हुई बारिश से प्रमुख सड़कें जरूर प्रभावित नहीं हुईं। गांव को जोड़ने वाली सड़कें व अंदर की सड़कें जहां पर जलनिकासी की पुख्ता व्यवस्था नहीं है वहां पर पानी भरा। सेक्टर-73 सर्फाबाद में यदु पब्लिक स्कूल के सामने से जाने वाली सड़क पर इंडोर स्टेडियम के सामने जलभराव हुआ। यहां पर देर शाम तक पानी भरा रहा। इसी तरह सेक्टर-49 बरौला में भी कुछ जगहों पर भी जलभराव व कीचड़ की समस्या आई। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे पर सेक्टर-148 अंडरपास में भी कुछ देर के लिए जलभराव हुआ। इसी तरह सेक्टर-62 में खोड़ा और नोएडा के बीच की सड़क पर भी पानी भरने से कुछ देर के लिए वाहनों का आवागमन प्रभावित हुआ।