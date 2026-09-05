खौफ के नौ सेकंड: जब हवा में गोते खाने लगा विमान, छत से टकराने लगे यात्री; फुकेट-दिल्ली फ्लाइट हादसे की रिपोर्ट

क्या-क्या नुकसान

एएआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, विमान के पिछले हिस्से में स्थित शौचालय का कमोड सीट अपनी जगह से पूरी तरह उखड़ गया।



छत के पैनल : विमान की कतार संख्या 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20 और कतार 27 से 29 के बीच के ओवरहेड सीलिंग पैनल बुरी तरह टूट गए या अपनी जगह से विकृत हो गए। कई जगहों पर यात्रियों के सामान रखने वाले डिब्बे टूट गए। कतार 20 का ओवरहेड बिन का दरवाजा कब्जे से अलग हो गया और कतार 25 का दरवाजा भी टूटकर गिर गया। कतार 29 के ओवरहेड बिन का डिवाइडर भी टूट गया। कतार 14, 16 और 18 के पैसेंजर सर्विस यूनिट पैनल अपनी जगह से हिल गए या मुड़ गए।



सुरक्षात्मक उपकरण और सीटें : कतार 10 और कतार 24 के पास की ओवरहेड हैंडरेल पूरी तरह टूट गई। चालक दल के सदस्यों की बैठने वाली सीट मुड़ गई, हेडरेस्ट बाहर निकल गया।