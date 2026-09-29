गृह मंत्री अमित शाह ने किया बारापुला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन

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बारापुला एलिवेटेड रोड फेस 3 का लंबे इंतजार के बाद कार्य पूर्ण हुआ। मंगलवार को इस गृहमंत्री अमित शाह ने इस साढे तीन किलोमीटर के एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया है। 1941 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड समेत अन्य दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है।

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