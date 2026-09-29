फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Judge's emotional letter to a POCSO victim

पोक्सो पीड़िता को जज का भावुक पत्र: 'बेटा, जिसे तुम अंकल कहती थी, वह आजाद नहीं घूमेगा; सबसे बहादुर छोटी लड़की'

Tue, 29 Sep 2026 12:27 PM IST
Vijay Singh Pundir गौरव बाजपेई, नई दिल्ली
गौरव बाजपेई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 29 Sep 2026 12:27 PM IST
सार

ट्रायल कोर्ट की जज रजनी रंगा ने 20 मई के फैसले में पीड़िता को संबोधित करते हुए लिखा, 'बेटा, इस अदालत ने तुम्हें सुना। आज इस अदालत ने आदेश दिया है कि जिस आदमी को तुम ‘अंकल’ कहती थी, वह फिर कभी आजाद नहीं घूमेगा। तुम इस अदालत द्वारा देखी गई सबसे बहादुर छोटी लड़की हो।'

विज्ञापन
Judge's emotional letter to a POCSO victim
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पोक्सो अधिनियम के एक मामले में ट्रायल कोर्ट की जज ने पीड़िता को ‘बेटा’ कहकर भावुक पत्र लिखा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पत्र को ‘प्रोत्साहन का संदेश’ करार दिया है और इसे मुआवजे के साथ पीड़िता तक पहुंचाने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


ट्रायल कोर्ट की जज रजनी रंगा ने 20 मई के फैसले में पीड़िता को संबोधित करते हुए लिखा, “बेटा, इस अदालत ने तुम्हें सुना… आज इस अदालत ने आदेश दिया है कि जिस आदमी को तुम ‘अंकल’ कहती थी, वह फिर कभी आजाद नहीं घूमेगा… तुम इस अदालत द्वारा देखी गई सबसे बहादुर छोटी लड़की हो। तुम अदालत में आईं, जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया उसे इशारे से बताया और सच बोला… अब बेटा, अपनी जिंदगी जियो। स्कूल जाओ, दोस्त बनाओ। हंसो। खेलो। सपने देखो। यह अदालत तुम्हारी हिम्मत हमेशा याद रखेगी।”
विज्ञापन


मामला 23 जुलाई 2023 का है, जिसमें सात वर्षीय बच्ची (अब लगभग 10 वर्ष) के साथ एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगा था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति दिनेश भट्ट की खंडपीठ ने 29 सितंबर मंगलवार को दोषी की सजा निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने फॉरेंसिक समेत सबूतों को देखते हुए सजा निलंबन से इनकार किया और अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 तय की। हाईकोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि ट्रायल जज का यह भावुक पत्र और मुआवजा दो सप्ताह के भीतर पीड़िता या उसके परिवार को सौंप दिया जाए। कोर्ट ने पत्र को पीड़िता के लिए प्रोत्साहन का संदेश बताया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed