दिल्लीवासियों को सौगात: बारापूला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन, मिलेगा सिग्नल-फ्री रास्ता

बारापूला फेज-3 कॉरिडोर का उद्घाटन आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। बारापुला फेज-3 के शुरू होने से पूर्वी दिल्ली के लोगों का दक्षिण और मध्य दिल्ली तक का सफर आसान होगा। मयूर विहार फेज-1 से सराय काले खां तक करीब 3.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर के चालू होने से वाहन चालकों को आईटीओ, रिंग रोड और डीएनडी के अलावा एक नया सिग्नल-फ्री विकल्प मिलेगा। इससे रोजाना नौकरी और दूसरे कामों के लिए दक्षिण दिल्ली आने-जाने वाले लोगों को राहत मिल सकती है।

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दिल्ली की जनता का 11 वर्षों का इंतजार हुआ खत्म: प्रवेश वर्मा

इस मौके पर मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि आज बड़ी खुशी की बात है कि इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन हो रहा है। आज वो इंतजार खत्म हो गया जो 11 वर्षों से दिल्ली की जनता देख रही थीं। 11 साल से इस फ्लाईओवर का काम चल रहा था। टैक्सपेयर का पैसा बर्बाद हो रहा था। कई एनओसी की आवश्यकता थी। सारी समस्याओं को हमने दूर किया। जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया हमने समयबद्ध तरीके से इस काम को पूरा किया है। ऐसे कितने प्रोजेक्ट रुके हुए थे लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है काम पूरे हो रहे हैं। मुकरबा अंडर पास और सावित्री फ्लाईओवर , मोदी मिल फ्लाईओवर का भी शिलान्यास हुआ है। सारी कार्ययोजना दिल्ली के आगे के 50 साल को देखते हुए बनाई गई है।