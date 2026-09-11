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Four Bangladeshi nationals illegally residing in Delhi disguised as transgender individuals were apprehended
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ट्रांसजेंडर की वेश में अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे चार बांग्लादेशी नागरिकों पकड़ा
जहांगीरपुरी इलाके में ट्रांसजेंडर का वेश धारण कर उगाही कर रहे चार बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सैकत, मोहम्मद नूर मोहम्मद, निजामुद्दीन और मोहम्मद जुनैत हसन के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें प्रतिबंधित एप आईएमओ और इनके बांग्लादेशी पहचान पत्र मिले हैं। पुलिस ने इन्हें निर्वासन के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पेश किया। जहां से इन्हें हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है।
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