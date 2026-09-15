फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Gym Trainer Murder Himanshu Bhau gang has claimed responsibility for Vijay's murder

दिल्ली जिम ट्रेनर मर्डर: विजय की हत्या की हिमांशु भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी, ताबड़तोड़ बरसाई थीं 15-20 गोलियां

Tue, 15 Sep 2026 01:17 PM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 15 Sep 2026 01:17 PM IST
सार

आया नगर में जिम ट्रेनर विजय कुमार की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। दो हमलावरों ने विजय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। वारदात में करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई। इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ के नाम से एक पोस्ट आई है। इसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है।

विज्ञापन
Delhi Gym Trainer Murder Himanshu Bhau gang has claimed responsibility for Vijay's murder
दिल्ली जिम ट्रेनर मर्डर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दक्षिण दिल्ली के आया नगर में सोमवार सुबह दिनदहाड़े जिम ट्रेनर विजय कुमार की हत्या से सनसनी फैल गई। फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र में हंसा चौक के पास स्थित ‘द परफेक्ट जिम’ से बाहर बुलाकर बाइक सवार दो हमलावरों ने विजय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं।

विज्ञापन

हिमांशु भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी
पुलिस के मुताबिक, वारदात में करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की गई। मौके से आठ से अधिक खोखे और एक कारतूस बरामद हुआ है। हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर कई टीमें आरोपियों की तलाश में लगा दी हैं। वहीं, इस हत्याकांड को लेकर सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ के नाम से एक पोस्ट आई है। इसमें हत्या की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

दक्षिण जिले के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल ने बताया कि विजय को कई गोलियां लगी थीं। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात सुबह करीब 10:30 बजे हुई। पुलिस की शुरुआती जांच में व्यक्तिगत दुश्मनी की आशंका सामने आई है। हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पुरानी पारिवारिक रंजिश और गैंगवार समेत कई पहलुओं से जांच कर रही है।

विज्ञापन

विजय के चाचा देवेंद्र के मुताबिक, विजय जिम ट्रेनर था। उसके माता-पिता का निधन हो चुका है। परिवार में पत्नी, एक बहन और दो बच्चे हैं। परिजनों को मिली जानकारी के अनुसार, विजय के सिर में दो गोलियां लगी थीं और शरीर के अन्य हिस्सों में भी गोली के घाव थे। हालांकि, विजय की पत्नी रितु और बहन सुधा ने उसके किसी से व्यक्तिगत विवाद होने से इन्कार किया है।

रितु ने बताया कि विजय रोज सुबह करीब 4:45 बजे उठकर पांच बजे जिम चला जाता था। उन्होंने कहा कि गांव में दो परिवारों के बीच लंबे समय से चल रही रंजिश को देखते हुए वह विजय को उनसे दूरी बनाए रखने की सलाह देती थीं। रितु का आरोप है कि दूसरों के विवाद में उनके पति की जान चली गई। सुधा के मुताबिक, विजय का गांव में किसी से झगड़ा नहीं था और वह अपने काम में व्यस्त रहता था। उनका कहना है कि विजय की एक परिवार के सदस्य से दोस्ती थी और इसी वजह से उसे निशाना बनाए जाने की आशंका है।

जिम से बाहर बुलाया, फिर गोलियों से छलनी किया
पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों को विजय के जिम में होने की जानकारी थी। उन्होंने उसे बाहर बुलाया और उसके बाहर आते ही फायरिंग शुरू कर दी। विजय को संभलने का मौका तक नहीं मिला। परिवार को आशंका है कि उसे जिम से बाहर बुलाने की वजह अंदर लगे सीसीटीवी कैमरों से बचना थी। पुलिस जिम और आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों के आने-जाने के रास्ते का पता लगा रही है।

रतन लोहिया हत्याकांड से जोड़कर भी जांच
आया नगर में विजय की हत्या को हाल के हिंसक घटनाक्रम की कड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है। नवंबर 2025 में 55 वर्षीय डेयरी कारोबारी रतन लोहिया की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने वारदात से पहले कई घंटे इलाके की रेकी की थी और लोहिया पर 72 से अधिक गोलियां चलाई थीं। लोहिया की हत्या को उनके परिवार ने उनके बेटे अरुण लोहिया की हत्या से जोड़ते हुए बदले की कार्रवाई बताया था। अरुण की मई 2025 में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास गोली मारकर हत्या की गई थी।

इलाके में तनाव, अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ एसएसबी तैनात
फायरिंग के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ एसएसबी की तैनाती की गई है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को जांच में शामिल किया है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस हत्या के पीछे के वास्तविक कारण और हमलावरों के नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed