दिल्ली जिम ट्रेनर मर्डर: विजय की हत्या की हिमांशु भाऊ गैंग ने ली जिम्मेदारी, ताबड़तोड़ बरसाई थीं 15-20 गोलियां

रतन लोहिया हत्याकांड से जोड़कर भी जांच

आया नगर में विजय की हत्या को हाल के हिंसक घटनाक्रम की कड़ी के तौर पर भी देखा जा रहा है। नवंबर 2025 में 55 वर्षीय डेयरी कारोबारी रतन लोहिया की उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, हमलावरों ने वारदात से पहले कई घंटे इलाके की रेकी की थी और लोहिया पर 72 से अधिक गोलियां चलाई थीं। लोहिया की हत्या को उनके परिवार ने उनके बेटे अरुण लोहिया की हत्या से जोड़ते हुए बदले की कार्रवाई बताया था। अरुण की मई 2025 में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास गोली मारकर हत्या की गई थी।