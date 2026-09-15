दिल्ली: गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से महिला से मांगी 200 करोड़ की रंगदारी, पुलिस जांच में जुटी
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 15 Sep 2026 12:06 PM IST
विज्ञापन
विदेश से ऑपरेट कर रहे पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से कॉल कर एक महिला से 200 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। महिला को कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से एक विदेशी नंबर से धमकी भरी वॉट्सऐप कॉल आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, दिल्ली की रहने वाली एक महिला को कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से एक विदेशी नंबर से धमकी भरी वॉट्सऐप कॉल आई। कॉलर ने 200 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी और महिला व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। सूत्रों के मुताबिक, करीब 50 साल की यह महिला सिविल लाइंस इलाके में रहती है और वहां उसकी पुश्तैनी संपत्ति है। 7 सितंबर को रात करीब 10:44 बजे उसे एक विदेशी नंबर से वॉट्सऐप कॉल आई।
विज्ञापन
कॉलर ने कथित तौर पर खुद को गोल्डी बराड़ बताया और दावा किया कि उसके पास महिला के बारे में पूरी जानकारी है। कॉलर ने कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की मांग की और पैसे न देने पर महिला व उसके पति को जान से मारने की धमकी दी। शुरुआती जांच के बाद, पुलिस ने 10 सितंबर को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 351(4), 308(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि धमकी असल में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने दी थी या किसी ने निजी या संपत्ति से जुड़े विवाद के चलते उसके नाम का इस्तेमाल किया।
विज्ञापन