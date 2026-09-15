दिल्ली: आर्मी स्कूल समेत कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; जांच में जुटी पुलिस की टीम
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 15 Sep 2026 01:21 PM IST
सार
Delhi School Bomb Threat: एक बार फिर राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दक्षिण पश्चिम जिले में स्थित आर्मी स्कूल को बम की धमकी मिली है।
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विस्तार
दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले में स्थित आर्मी स्कूल सहित कई स्कूलों को बम की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए मिली है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। इससे पहले भी राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी है।
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Multiple schools in Delhi received bomb threats email. More details awaited: Delhi Police pic.twitter.com/B4mGB2oVCv— IANS (@ians_india) September 15, 2026विज्ञापन
पहले भी मिल चुकी है बम की धमकी
राजधानी दिल्ली में इससे पहले तीन अगस्त को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने बताया था कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और परिसर की गहन जांच की गई। लेकिन किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग स्कूलों को धमकी भरे संदेश मिले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए और स्कूल परिसरों की गहन तलाशी शुरू की थी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।
राजधानी दिल्ली में इससे पहले तीन अगस्त को कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया था। सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस महकमे में खलबली मच गई थी। पुलिस, दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने बताया था कि सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया और परिसर की गहन जांच की गई। लेकिन किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी। पुलिस के अनुसार, अलग-अलग स्कूलों को धमकी भरे संदेश मिले, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गईं। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीमों के साथ दमकल विभाग और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंच गए और स्कूल परिसरों की गहन तलाशी शुरू की थी। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।