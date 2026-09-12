जानिए किसने डिजाइन किया ब्रिक्स सम्मेलन का लोगो

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राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 13 तारीख तक दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन का जो लोगो है पब्लिक के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उसे किसने डिजाइन किया है, किन-किन लोगों की मेहनत है इसके पीछे। आईए जानते हैं उनसे जिन्होंने यह लोगो डिजाइन किया है।

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