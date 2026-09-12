दिल्ली में 'आरोग्य' के मंदिर में स्वच्छता का मजाक: टॉयलेट बना गोदाम, शौच के लिए कहां जाएं महिलाएं और बच्चे?

महिलाओं और बच्चों को सर्वाधिक परेशानी

अस्पताल जैसी जगह पर शौचालय की सुविधा न होने से मरीजों और उनके साथ आए तीमारदारों को मजबूरन वैकल्पिक व्यवस्थाएं तलाशनी पड़ती हैं। इस अव्यवस्था के कारण विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को अत्यधिक कठिनाई और असहजता झेलनी पड़ रही है। एक ओर जहां सरकार साफ-सफाई पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य केंद्र में ही शौचालयों का गोदाम के रूप में इस्तेमाल स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।